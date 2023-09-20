«التعليم العالي»: غلق باب تنسيق الدبلومات الفنية اليوم

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، والمشرف على قطاع التنسيق، أن الوزارة مدت باب تسجيل رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوما إضافيا، ليصبح اليوم الأربعاء في السابعة مساء آخر موعد للتسجيل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، سيتم الكشف عنها خلال أيام بعد غلق باب التسجيل للمرحلة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتنسيق تبدأ في أعمال فرز الرغبات لجميع الطلاب دون رصد أي مشكلات، والمرحلة تستغرق وقتا في الفرز والتوزيع؛ نظرا لأن هناك نسبة كبيرة منهم سيتم توزيعهم على المعاهد وفقا للنسب المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات الأسبوع المقبل

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع المقبل، الاجتماع الدوري للمجلس للتأكد من جاهزية الجامعات للعام الدراسي الجديد.