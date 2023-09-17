‎موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. إليك التفاصيل

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق أن ‎موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 للناجحين في امتحانات الثانوية العامة من الشعبتين العلمي والأدبي والمرشحين للكليات من المرحلة والمراحل الأخرى، سيتم الكشف عنها خلال مدة زمنية 72 ساعة من غلق باب التسجيل بها، لافتا إلى أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الثلاثاء المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

‎موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ‎موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 ويوم إعلانها يتم تحديده من قبل اللجنة العليا للتنسيق، لافتا إلى أنه لا مد للمرحلة والتسجيل بها عن الفترة الزمنية المخصصة لها، منوها بأن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة على مدار اليوم خلال فترة عمل أي مرحلة.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن التحويلات للطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة تكون وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.