411 مشاركا من طلائع القليوبية بـ«مسابقة أوائل الطلبة في المعلومات العامة»

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مسابقة أوائل الطلبة في المعلومات العامة التي تنفذها إدارة النشء بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة العامة للنشء بوزارة الشباب والرياضة، بحضور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب وهاني جميل مدير إدارة النشء بالمديرية، بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

الفرق المتصاعدة من مراكز الشباب

التقى «الصبروط» بالفرق المتصاعدة من مراكز الشباب والممثلة لكل الإدارة الفرعية بإجمالي 40 طليعا وطليعة جرى تصفيتها من 411 مشاركا للمنافسة في مختلف الفروع أسئلة في اللغة عربية، واللغة الإنجليزية، ورياضيات جبر وهندسة، ودراسات اجتماعية، علوم، وأسئلة ثقافية متنوعة، وحكم المسابقة احمد سامح ليسانس آداب وتربية، ومي فوزي ليسانس آداب.

فوز ثلاث إدارات في المسابقة

أسفرت النتائج عن فوز ثلاث إدارات في المسابقة على مستوى المحافظة، حيث نالت إدارة شباب طوخ المركز الأول، ولإدارة شباب الخانكة المركز الثاني، وأخيرًا المركز الثالث لإدارة شباب بنها.

هنأ «الصبروط» الطلبة الفائزين على مستوى المحافظة متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز، كما أوضح أن المسابقة لتشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلائع والإعلاء من قيمة التنافس في المجالات العلمية والثقافية بينهم.