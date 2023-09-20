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«الوطنية للانتخابات» تطالب وسائل الإعلام بالتسجيل في قاعدة بيانات الهيئة

كتب:

شريف سليمان
02:53 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

طلب المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من كل المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية بالمسارعة بالقيد في قاعدة البيانات الموجودة لدى الهيئة من أجل استمرار القيد حتى دعوة الناخبين.

وثمّن خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، جهود أمانة الحوار الوطني عن البيان الصادر منها بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا التزام الهيئة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر.

وأكد أن الهيئة تهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الصحفية والإعلامية التزام الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن.

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بقلم شريف سليمان