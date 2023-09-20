الحكومة توافق على إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون لإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهريا.

منح أصحاب المعاشات 300 جنيه شهريا

كما وافق المجلس على إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 شهريا، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تطبيق المزايا المالية من أول أكتوبر 2023

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر 2023.

كما تمت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.