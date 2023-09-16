قرارات سارة من الرئيس.. تفاصيل زيادة الأجور وعلاوة غلاء المعيشة وإعفاءات للمتعثرين

زفَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي بشرى سارة للمواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة حول العالم كله، والتي تأثر بها أيضا المواطن المصري، وخاصة غلاء المعيشة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته محافظة بنى سويف لافتتاح عدد من المشروعات القومية، قررت زيادة رواتب ومعاشات المواطنين.

قرارات السيسي اليوم بشأن زيادة المرتبات والأجور

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» قرارات الرئيس السيسي اليوم خلال افتاحات بني سويف بشأن زيادة الرواتب والمعاشات والإعفاءت الضريبية وإعفات المزارعين المتعثرين والضرائب، والتي جاءت على النحو التالي:

تفاصيل قرارات السيسي اليوم بشأن زيادة المرتبات والأجور

1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

3 - رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

4 - زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

5 - مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

6 - سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

7 - اطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2023.

8- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.