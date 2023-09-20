«الوطنية للانتخابات»: لن نتهاون في التصدي لمن يحاول التشكيك بشفافية عملنا

قال أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت ما تمّ تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي، مؤكّدًا أنَّ الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كل الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية أو نزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف «بنداري»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات لن تسمح بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول وسيتم اتخاذ الإجراءات اليت كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديموقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: «كلنا ثقة في شعب مصر العظيم وفطنته ووطنيته وحكمته المعهودة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد ودعم مسيرة الديموقراطية وأن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة بالصورة والمضمون اللائق باسم مصر وشعبها العظيم».