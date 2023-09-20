«الوطنية للانتخابات»: الهيئة مستقلة بقوة القانون والدستور

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه بالنسبة لأهل الشائعات والشر، لن تتهاون الهيئة الوطنية للانتخابات مع أي تجاوز من أي نوع، مشيرًا إلى أنَّ أي تجاوز سيتم مواجهته بالقانون والدستور.

وأضاف «بنداري»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ القانون واضع آليات للتعامل مع كل الشائعات، وهناك شائعات تصل للجناية ويتمّ إحالتها للنيابة العامة أو النيابة الإدارية.

وعن التعددية والاستقلالية، وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: «الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة بقوة القانون والدستور، وكفل لها كل الحق وكل جهات الدولة تؤتمر بأوامر الهيئة الوطنية أثناء العملية الانتخابية وهذا الأمر معلن للكافة، وكل أجهزة الدولة على علم بالقانون المنوط هذا الأمر».