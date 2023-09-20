أبرز 10 تصريحات لمدير الجهاز التنفيذي لـ«الوطنية للانتخابات»: لن نتهاون مع المشككين

كشف المستشار أحمد البنداري المدير للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، مؤكّداً أنَّ الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده لاختيار رئيسه.

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

أبرز تصريحات المستشار أحمد البنداري المدير للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لاستعراض الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

- الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده لاختيار رئيسه.

- نتعهد بأن نكفل لراغبي الترشح في الانتخابات إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح

- سنراجع سائر الطلبات ومدى استيفاء كلا منها لنعلن في أعقابها الكشوف النهائية لأسماء المرشحين

- نؤكّد وقوفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إلينا في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة.

- السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية.

- أثمن جهود أمانة الحوار الوطني على بيانهم الصادر بشأن الانتخابات الرئاسية.

- نهيب بكل المؤسسات والهيئات ذات الصلة الالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون.

- نهيب بالمؤسسات الإعلامية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا التي ستصدر عنها بصفة رسمية.

- سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور للهيئة في حالة رصد أي تجاوز.

- نؤكّد أننا لن نتهاون في اتخاذ كل الإجراءات تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في عمل الهيئة.