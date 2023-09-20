حزب المؤتمر يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خطوة مهمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيدا بالجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الفترة السابقة.

الاستعدادات اللوجيستية للانتخابات

وأشار «غنيم»، في بيان له إلى أن الهيئة أعلنت الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، وتحديث قواعد بيانات الناخبين، ومقرات المراكز الانتخابية، وتلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية، قائلا: «الهيئة تبذل جهودا كبيرة وفقا للدستور والقانون، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهذا يعطي رسالة مفادها النزاهة والشفافية والمصداقية التي تتمتع بها الهيئة».

وحث النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، المواطنين على المشاركة بقوة، والحشد في العملية الانتخابية، لاستكمال مراحل بناء الجمهورية الجديدة، والمشروعات التنموية ورؤية مصر 2030.

عدم تهاون مع التجاوزات والشائعات ضد الانتخابات

وأشاد بإعلان الهيئة عدم تهاون مع التجاوزات والشائعات ضد الانتخابات والتشكيك في صحتها، وأن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات، وأنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية، مؤكدا أن المواطن المصرى يعطى نموذج مشرف فى المشاركة فى العملية الانتخابية وهو صاحب وصانع القرار.