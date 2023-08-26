«حماة الوطن» يدشن خطة لمواجهة الشائعات والاستعداد لانتخابات الرئاسة

دشنت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن خطة لمواجهة الشائعات، والاستعداد لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وعقدت أمانة إعلام القاهرة بحزب حماة الوطن، اجتماعها التنظيمي، تحت إشراف اللواء صلاح المعداوي أمين عام القاهرة، والمهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة، والمهندس يوسف حسن رشدان أمين إعلام القاهرة.

خطة للتحرك الإعلامي خلال المرحلة المقبلة

وخلال الاجتماع وُضعت خطة للتحرك الإعلامي خلال المرحلة المقبلة، وتم الاتفاق على آليات تنفيذها بما يحقق أهداف الحزب وتنظيم تدريبات وورش عمل لمجموعة الإعلام، حول تنمية الوعي بمصطلحاتها، وتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما تم إنجازه الفترة الماضية، والتأكيد على مزيد من تنظيم الجهود للوصول نحو الأفضل والاستعداد القوي للمرحلة القادمة من الانتخابات الرئاسية.

كما تم الاتفاق على محاور التحرك خلال الشهور المقبلة، من خلال التواصل مع الجماهير عبر عدة وسائل، أهمها إقامة ندوات عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوعيه الشباب اجتماعيًا وسياسيًا للقضاء على الظواهر السلبية التي بدأت تنتشر في الشارع المصري نتيجة للاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي.

مواجهة تزييف الحقائق

وشدد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالمواطن المصري، وتوعيته بالحرب التي يديرها أهل الشر الذين يخوضون حربا فكرية من الخارج لغزو العقول وتدمير الأوطان، والعمل على تزييف الحقائق وفبركتها ونشر الشائعات لتحريض الرأي العام وبث الفتنة والتحرك الدائم ضد القيادة السياسية، والتي تعمل بكل إخلاص وتفاني لبناء الجمهورية الجديدة خلال السنوات الماضية.

كما أكد الحضور ضرورة الاهتمام بالتواصل مع جميع القيادات الحزبية على كل المستويات، والحرص التام على التواصل مع المواطنين ونشر الطمأنينة والتوعية، من خلال أعضاء اللجنة الإعلامية، ورفع شعار «الانتماء.. الوعي»، خاصة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية.