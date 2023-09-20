«الوطنية للانتخابات»: لدينا 10085 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جار مراجعة اللجان الانتخابية والبالغ عددها 10085 مركزا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات، مشيرا إلى حق كل من بلغ 18 عاما في التصويت.

الالتزام بالمعايير المهنية والصحفية

وشدد البنداري خلال المؤتمر المنعقد اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، على الالتزام بالمعايير المهنية والصحفية وعدم نشر أي أخبار إلا ما يصدر عن الهيئة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تطوير موقع الهيئة الإلكتروني

وأشار إلى أن الهيئة لن تسمح بمحاولة التشكيك في نزاهتها، علما بأن جميع الإجراءات الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي بنزاهة وحيادية كاملة.

واستكمل أن هناك تطويرا لموقع الهيئة الإلكتروني ورفع كفاءته لاستيعاب 180 ألف شخص في نفس التوقيت لسهولة التعامل عليه ومعرفة أماكن اللجان للمواطنين، بالإضافة إلى صفحة على «فيس بوك».