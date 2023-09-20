«العربي للشراكة»: إجراءات «الوطنية للانتخابات» تتفق مع أحكام الدستور

أشاد الدكتور أحمد الكلاوي رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص «FAPPP»، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنها تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية

وقال «الكلاوي» في بيان، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر الجاري، لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يمنح المشهد المزيد من الزخم، في ظل سعى الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تضم كفاءات

أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضم كفاءات وخبرات قادرة على إدارة انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم، مشيرا إلى الدور المهم الذي تقوم به أيضا في بحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات من خلال عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لذوي الهمم للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.