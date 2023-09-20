مسؤول أممي: 6 ملايين سوداني يواجهون أزمة بسبب النقص الحاد في الغذاء

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إنَ هناك 6 ملايين إنسان في السودان يواجهون الآن تهديدات بحالة طوارئ بسبب النقص الحاد في الغذاء، وبحسب الإحصاءات فإنَّ أكثر من 1000 شخص يموتون يومياً بسبب عدم توافر الطعام، وكذلك بسبب الأمراض والأوبئة، كما أنَّ هناك مستويات فظيعة من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

«جريفيث»: اللجنة الإنسانية تعمل ما بوسعها لإنقاذ الوضع بالسودان

أضاف «جريفيث»، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ اللجنة الإنسانية تعمل ما بوسعها لتلبية الاحتياجات الملحة والإنسانية لإنقاذ الوضع في السودان، ومنذ أن بدأ الصراع جرى التواصل مع نصف مليون إنسان، ولكن هذا الرقم لا يمثل سوى 19% فقط من إجمالي 18 مليون إنسان بحاجة للمساعدة والدعم ونستهدفهم للمساعدة الإنسانية والحماية.

وتابع المسؤول الأممي، بأنه في مقدرة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بذل مزيد من العمل والجهود، ولكن تعيق إتمام أعمالها بيئة العمل الخطيرة والمهددة التي تواجهها يومياً، إضافة إلى القيود البيروقراطية والأمنية، مؤكداً: «تمكنا من إعادة التواصل مع السودان ودارفور من خلال مفاوضات مكثفة أوائل أغسطس الماضي، ونمتن للحكومة التشادية لتمكيننا من العبور».