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سامح شكري: مصر حريصة على أمن واستقرار السودان الشقيق

كتب:

شريف سليمان
03:52 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مصرَ ترتبط بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة مع السودان، وتولي اهتماما خاصا بأمنه واستقراره باعتباره جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

وأضاف شكري، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر لم تألوا جهدا منذ اندلاع الأزمة في الوقوف إلى جوار السودان بكل إمكانياتها، من خلال محاولة نزع فتيل الأزمة والحفاظ على أمن السودان الشقيق ووحدته واستقراره والتفاعل مع مختلف الأطراف السودانية والشركاء الإقليميين والدوليين المؤثرين، خاصة في إطار قمة دول جوار السودان الأكثر تأثرا بالأزمة.

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