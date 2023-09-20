من منخفض الهند الموسمي إلى «السودان».. وداعا فصل الصيف وأهلا بالخريف

ساعات قليلة وينتهي فصل الصيف، حيث أخذت درجات الحرارة في الانخفاض منذ عدة أيام لتهيئة الأجواء لاستقبال فصل الخريف 2023، وبذلك نودع منخفض الهند الموسمي المرتبط بفصل الصيف والمتسبب الأكبر في ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، لتتأثر البلاد بمنخفض السودان الموسمي خلال فصل الخريف، الذي يبدأ فلكيًا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة لينتهي يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

البلاد تتأثر بمنخفض السودان الموسمي في الخريف

وتستعد البلاد في فصل الخريف لاستقبال تأثيرات منخفض السودان الموسمي، ويتأثر به جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، بحسب هيئة الأرصاد، موضحة أنه في بعض الأحيان يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، وتوقعت خلال فصل الخريف هذه العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبيلة في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

منخفض الهند الموسمي المتسبب في ارتفاع درجات الحرارة

وكان منخفض الهند الموسمي أكثر الظواهر الجوية المؤثرة في فصل الصيف حيث تسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

ويعد منخفض الهند الموسمي، منخفضا حراريا ضخما يؤثر على آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويتشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل، ويتعاظم تأثيره في شهر يونيو و يوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام و تركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر، وأدى المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف وسبب موجات حارة قوية في مصر.