بمشاركة فاطمة عيد.. «الشرقية للفنون الشعبية» تحيي احتفالية نقابة الفلاحين السبت

أعلنت نقابة الفلاحين، مشاركة فرقة الشرقية للفنون الشعبية، والفنانة الكبيرة فاطمة عيد والفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية في احتفالية تكريم الفلاحين «الأيد اللي بتزرع وتنتج» يوم السبت المقبل بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

تجسيد للتراث الأصيل لمحافظة الشرقية

وفرقة الشرقية للفنون الشعبية، من أهم فرق الفنون الشعبية المصرية، ذات الصيت الدولي، لها جمهورها حول العالم، لما تقدمه من تجسيد للتراث الأصيل لمحافظة الشرقية، مثل «الحوايا، الحصان، العروسة، التنورة»، وغيرها، حيث طافت جميع أرجاء العالم وأبهرت معظم الجنسيات الأوربية والآسيوية، والعربية، ونالت العديد من الجوائز المختلفة.

تكريم عدد من الفلاحات والمزارعين والفلاحين

وتشهد فعاليات الاحتفالية تكريم عددا من الفلاحات والمزارعين، والفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وأصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الاستراتيجية بكل المحافظات.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من التنفيذيين والمسؤولين بوزارتي الزراعة والري، ونقيب عام الفلاحين ونقباء الفلاحين بكافة المحافظات، وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وأعضاء نقابة الفلاحين بالمحافظات المختلفة.