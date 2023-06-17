نقابة «الفلاحين» تشارك في الحوار الوطني بـ10 مطالب رئيسية للمزارعين

شاركت النقابة العامة للفلاحين في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت مؤخرا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، في كلمته خلال جلسة الحوار الوطني، أن القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية الرئيسة في مصر لدورة الرئيسي في توفير الجانب الأكبر من الاحتياجات الغذائية، مشيراً أن هناك عدم رضا لدى عدد كبير من المزارعين بشأن الأسعار التي تعلنها الدولة لمنتجاتهم ومحاصيلهم، حيث أن الزيادة في الأسعار تقابلها زيادات أكبر في تكاليف الإنتاج لذا يتوجب العمل علي تطبيق نظام التسعير الاقتصادي الذي يعمل علي تحسين مستوي الدخل ومن ثم معيشة المزارعين دون تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج وتحقيق خسارة للدولة ويجب الأخذ في الاعتبار بالنسبة للسعر النهائي أن يزيد عن التكلفة بنسبة تغطي جزء من الأخطار المحتملة بالإضافة إلي هامش ربح يحقق للمزارع مستوى معيشي أفضل ويضمن له دخل ثابت ومستقر نوعا ما.

طرح 10 مطالب رئيسية للمزارعين

وأوضح أمين عام الفلاحين، أنه طرح 10 مطالب رئيسية للمزارعين على مائدة الحوار الوطني، أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وانتاجية، وكذلك إعلان أسعار الحد الأدنى للمحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف على أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية، وضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.

دعم الفلاحين في فواتير الكهرباء

وأضاف «أبواللوز»، أنه يتوجب علي الدولة دعم الفلاحين في فواتير الكهرباء الخاصة بالري بتخفيض الشريحة وعدم محاسبتهم مثل المصانع على أن يتم تحصيل الرسوم الكهربائية بعد الحصاد وليس كل شهر، وعودة المرشد الزراعي إلى الحقول بعد غيابه الملحوظ.