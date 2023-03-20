نقابة الفلاحين: انخفاض أسعار الدواجن والخضروات استعدادا لرمضان

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم والدواجن، وعددا من السلع الأخري وكذلك الأسمدة الزراعية بداية شهر رمضان، تيسيرا على المواطنين والفلاحين وأسرهم بكافة محافظات مصر.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إنّ بشاير الشهر الكريم تهل، إذ انخفضت أسعار الدواجن في البورصة، وبالتالي تراجع السعر في المحلات والأسواق للجمهور، وهو خبر جيد خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، كما تراجعت أسعار الدواجن البيضاء، وبالنسبة لسعر الكتكوت الأبيض فتراجع أيضا.

أسعار اللحوم التشادية

وأضاف فى تصريحات له، اليوم، أنّ أسعار اللحوم التشادية تبدأ من 130 جنيها وتصل إلى 145 جنيها للكيلو في المحافظات، وفقا لموقع التوزيع، لإضافة مصروفات النقل والشحن والقرب والبعد عن مراكز الشحن والتوزيع، وسوف يتم تغظية كافة مدن ومحافظات الجمهورية، لافتا إلى أنّ اللحوم التشادية لحوم بلدية وليست مجمدة.

كما شهد سوق الخضراوات استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع إقبال المواطنين على الشراء، استعدادا لشهر رمضان المبارك، ومن المتوقع انخفاضها مع اقتراب موسم العروة الصيفية، وأن الأسواق غنية بكل أنواع الخضراوات في ظل وجود حالة من الاستقرار فيما يخص أسعار الخضروات وانخفاض أسعار أنواعا معينة مثل البصل، بحسب «أبو اللوز».

أسعار الخضراوات في سوق الجملة

وأوضح أنّ الفترة الحالية تشهد إقبالا من جانب المواطنين على شراء الخضراوات خاصة الأنواع القابلة للتخزين، موضحا أن الأسواق تتمتع بوفرة في البطاطس والطماطم والباذنجان والثوم والبصل، متوقعا انخفاض الأسعار في أسواق الجملة، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 5.4 و6.75 جنيه، والبطاطس ما بين 5.5 و6 جنيهات، والكوسة بين 5 و7 جنيهات، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 و5 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 19 و25 جنيها، وسعر الخيار البلدي يتراوح ما بين 3.5 و5.5 جنيه، بينما يتراوح سعر البسلة ما بين 13 و15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 10 و12 جنيها، بعدما وصل إلى 13 جنيها، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و5.5 جنيه، والثوم ما بين 5 و8 جنيهات.

وقال إن الدولة والحكومة تعملان حاليا بدعم وتوفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين، لزيادة قدرتهم على مواجهة الظروف الحالية، وتدعيم قدراتهم الإنتاجية، رغم ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، إذ بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (نحو 3 ملايين طن سنويا)، وقامت الحكومة بعمل منظومة للرقابة على تداول الأسمدة المدعومة في إطار التحول الرقمي، والاستفادة من منظومة كارت الفلاح، لافتا إلى وجود دورا رقابيا كبيرا من الحكومة في الوقت الحالي، لخفض وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من صغار المزارعين.