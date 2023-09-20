الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة

عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الدقهلية، مؤتمرا حاشدًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية.

بناء الجمهورية الجديدة

وناشد جميع الحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات ومشوار بناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات.

مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

جاء ذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، المستشار زاهر مصطفى زاهر رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبحضور السادة أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية والقيادات النسائية .