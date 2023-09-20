الخطة والموازنة بالنواب: التخفيف عن كاهل المواطن خطوة لبناء الجمهورية

قال النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على العديد من الأصعدة المختلفة في بناء الجمهورية الجديدة، ومن أبرز تلك الأصعدة هي التخفيف عن كاهل المواطن المصري، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

الجمهورية الجديدة تبدأ من خلال بناء الإنسان

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات التي صدرت مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، خلال افتتاح بعض المشاريع التنموية في محافظة بني سويف، تؤكد أن الرئيس يضع المواطن المصري نصب عينيه، موضحا: «تلك الحزمة من قرارات الحماية الاجتماعية دليل على أن الجمهورية الجديدة تُبنى من خلال بناء الإنسان وليست بالحجارة».

الحماية الاجتماعية في إطار حل الأزمة الاقتصادية

كما لفت إلى أن تلك القرارات تعتبر خطوة من ضمن الخطوات العديدة التي اتخذها الرئيس السيسي في سبيل حل الأزمة الاقتصادية الحالية، مضيفا أنه من أهم بنود العمل على حل الأزمة الاقتصادية هي تحسين المستوى المعيشي للمواطن لا سيما الأكثر فقرا، وهو المنهج الذي يتبعه رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الدولة تضع دعم المواطن المصري خاصة الأولى بالرعاية، أولوية في خطوات عملها تجاه بناء الجمهورية الجديدة.