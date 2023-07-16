الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ينضم لعضوية للتحالف الوطني

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بخالص التهاني إلى كل مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاصة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، وذلك بمناسبة صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تتماشى مواده مع أحكام الدستور وقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وأضاف الاتحاد، في بيان له منذ قليل، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والإداري ومقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالمحافظات، فضلا عن أنه يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

عقد المؤتمرات وورش العمل

وأوضح أن التحالف يكون في سبيل تحقيق أهدافه إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ودعم وتأسيس أعمال ومشروعات المبادرات الاجتماعية للتنمية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة بأنشطته، والانضمام إلى عضوية التحالف أو الانسحاب فهو اختياري، بالإضافة إلى أن التحالف يدار بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء يتم انتخابه من أعضاء الجمعية العامة

وتابع: «أموال التحالف أموال خاصة ويكون له موازنة خاصة، ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنوياً وفي حالة تطبيق أحكام العقوبات تُعد أموال التحالف أموالا عامة».

وعن هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن والتي تحتاج إلى تكاتف الجهود لدعم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، قال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته الاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر والاتحادات النوعية المركزية، إنه يشرف بالانضمام إلى عضوية التحالف الوطني من أجل المساهمة في إنشاء الجمهورية الجديدة.