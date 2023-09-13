رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يوضح أعداد المستفيدين من «التحالف الوطني»

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التحالف الوطني استهدف 30 مليون مواطن، منهم 25 مليون مواطن تلقوا الخدمات في صورة مواد غذائية، و5 ملايين مواطن تلقوا خدمات صحية، مع الحرص على توفير 40 ألف مشروع متناهي الصغر للأسر الأشد احتياجا، فضلا عن زراعة 150 ألف فدان قمح وفول صويا لصغار الفلاحين والمزارعين، ودعمهم بمواد وخدمات الإنتاج الزراعي، وأيضًا دعم الغارمات والشباب على المنح الدراسية وهذا تم تحقيقه على مدار 9 أشهر فقط، تم صرف 12 مليار جنيه.

مصدر قوة التحالف الوطني

وأضاف «عبد القوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التحالف الوطني قوته تأتي في إصدار قانون خاص صدق عليه رئيس الجمهورية، ينص على تقنين وضع التحالف، وعلى المشروعات التي سيقوم بها التحالف سواء تنموية أو خدمية، أو مؤتمرات أو ندوات، والتحالف سيكون له مجلس أمناء منتخب، وسيكون له حسابات سيتم عمل تقارير عنها تحت اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

التحالف الوطني يتمتع بالاستقلالية

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني كيان له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وهذا الكيان تم الإعلان عنه في مارس لعام 2022، وحقق نجاحات غير مسبوقة على أرض الواقع للأسر الأشد احتياجا.