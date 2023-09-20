مصر تدين التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

أدانت مصر تصعيد القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها في مدينة جنين، الذى أسفر عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين، داعية السلطات الإسرائيلية، إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة، والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدان والمدن الفلسطينية، على نحو يُسهِم في إشعال دائرة مفرغة من العنف.

الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني

واعتبرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تنتهك قواعد القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكذا تخالف التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، منوهة بأن هذه الاعتداءات، تقوض من المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين.

التصعيد في الأراضي الفلسطينية

وجددت مصر دعوتها إلى المجتمع الدولي، بضرورة الاضطلاع بمسئوليته والتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.