مساعد وزير الخارجية الأسبق: محادثات القمة المصرية السودانية اليوم «مهمة»

قال حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى مصر، تعد الأولى بعد اندلاع الأزمة بالسودان، وتعطي قوة دفع للجهود المصرية والعربية من أجل إنهاء الاشتباكات، ووجود هدنه دائمة تسمح للسودان لبدء حركة التحول الديمقراطي.

محادثات القمة المصرية السودانية اليوم محادثات مهمة

أضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: «محادثات القمة المصرية السودانية اليوم بمصر مهمة، من حيث توفير فرصة لتبادل وجهات النظر بين الجهة السياسية المصرية والسودانية على سبل تنفيذ ما توصلت له القمة للسودان».

مصر سعت إلى فض الاشتباكات بالسودان

وأشار إلى أن مصر سعت منذ اليوم الأول في فض الاشتباكات، ووقف إطلاق النار والعمل على تحقيق هدنة دائمة، وبدء العملية السياسية الشاملة للتوصل بين كل القوى السياسية السودانية.