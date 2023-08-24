خبير اقتصادي: الانضمام لمجموعة بريكس انتصار للسياسة الخارجية المصرية

كشف الدكتور كريم إسماعيل، الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس هو بمثابة انتصار للسياسة الخارجية المصرية بشكل كبير، وحصد لتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية، حيث أنه كان متوجهاً بشكل كبير للتعاون والعلاقات الجيدة مع دول مجموعة البريكس ودول أخرى في أنحاء العالم.

اتفاقيات مع الدول الأعضاء وتقليص هيمنة الدولار

وقال «إسماعيل» في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، إن إنضمام مصر إلى مجموعة البريكس سوف يحدث فرقاً كبيراً بالنسبة لمصر، من تقليص لهيمنة الدولار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع الدول الأعضاء، وكذلك التبادل التجاري بالعملة المحلية.

وأشار الى أنه من بين مكتسبات الانضمام لمجموعة البريكس هو إتاحة الفرصة للتبادل التجاري مع دول المجموعة، مشيراً إلى أنه من بين خطط الدولة هو العمل على الوصول إلى التصدير للخارج بقيمة أكثر من 100 مليار جنيه، والانضمام إلى مجموعة البريكس سيسهل من تحقيق ذلك بشكل كبير.

التوجه لبنك التنمية بدلاً من صندوق النقد الدولي

وتابع: «الانضمام إلى مجموعة البريكس سيساعد على تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية، والحصول على تمويلات واستثمارات من بنك التنمية، التابع لمجموعة البريكس، بدلاً من التوجه لصندوق النقد الدولي».

وأشار الى أن أعضاء المجموعة، الذين يمثلون 40% من سكان العالم، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الصناعة في مصر بشكل كبير، من خلال التعاون مع الصين والهند والبرازيل والأرجنتين والسعودية والإمارات.