السفارة الروسية تحتفي بصورة مبنى الخارجية المصرية.. «مصر 80 روسيا»

أشادت السفارة الروسية باحتفاء وزارة الخارجية المصرية بمرور 80 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا وذلك بإضاءة مبنى الوزارة على شكل 80 وكلمة مصر وروسيا.

نهنئ الأصدقاء المصريين بالذكرى ونشكرهم على الخطوة الرمزية

ونشرت السفارة الروسية بالقاهرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمبنى وزارة الخارجية المصرية والذي تزين بإضاءة «مصر 80 روسيا» وعلقت «نهنئ الأصدقاء المصريين بالذكرى ونشكر على الخطوة الرمزية.. كل سنة وانتم طيبين».

وبحسب «روسيا اليوم» فإن مصر وروسيا يحتفلان اليوم 26 أغسطس بمرور 80 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تطور كبير في العلاقات المصرية الروسية

وتشهد العلاقات المصرية الروسية تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث انضمت مصر لتجمع بريكس الذي يضم في عضويته روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند.

وارتفعت العلاقات المصرية الروسية لمستوى غير مسبوق، وزادت الاستثمارات الروسية في مصر مؤخرًا وتعمل روسيا حاليًا على انشاء منطقة صناعية بمحور تنمية قناة السويس.