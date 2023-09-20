وزارة النقل تكشف آليات تعظيم تجارة الترانزيت وزيادة حصة مصر

أكدت وزارة النقل في تقرير لها، على جهود تطوير تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحة أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للمواني البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة.

استخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات

أيضا تشمل العوامل استخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موان جافة ومناطق لوجيستية فى ظهير المواني ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيستية تستند على المواني البحرية وربطها بالمواني الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية.

زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك

وأكدت في تقرير لها، أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية المواني المصرية بكل المواني علي مستوي العالم، لافتة إلى أن أعمال التطوير تشمل تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل المواني لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة مضيفا أنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة.