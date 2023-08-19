«النقل»: تقديم حوافز وعقد شراكات طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية

أكدت وزارة النقل، تقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز تجارة الترانزيت، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لضمان اتصالية المواني المصرية بكل المواني على مستوي العالم.

إنشاء مواني جافة ومناطق لوجيسيتية

وأضافت الوزارة في تقرير، أنه ضمن الخطة، إنشاء مواني جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير المواني، وأطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على المواني البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.

وفي سياق متصل، علقت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أن مصر تضم عدة مواني جافة، والتي تعتبر مقومات مهمة للتجارة والنقل اللوجستي في البلاد فتتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي، حيث تقع على تقاطع ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهذا الموقع يجعل المواني الجافة في مصر نقاط تحول رئيسية للشحن الدولي والتجارة.

الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمواني الجافة في مصر

وأضافت الدكتورة هبة الجزار لـ «الوطن»، أنه تم الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمواني الجافة في مصر، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والمرافق اللوجستية، وهذا يسهل حركة البضائع وتداولها بسلاسة في وجهات مختلفة داخل مصر وخارجها، كما توفر المواني الجافة في مصر تسهيلات جمركية محسنة، بما في ذلك إجراءات تخليص جمركي سريعة ومبسطة، وهذا يساعد على تسريع تداول البضائع وتقليل التكاليف والتأثيرات الجمركية.