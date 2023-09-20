«النقل» و«التجارة»: استراتيجة قومية لصناعة السيارات وعربات السكك الحديدية

بحث مسؤولو وزارة النقل مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة البدء في استراتيجيات قومية لصناعة محددة تكون أساس عمليات التصدير مثل «صناعة السيارات، عربات السكك الحديدية» وذلك للاندماج مع الأرصفة المتخصصة داخل المواني المصرية.

توطين صناعة النقل في مصر

وأكد تقرير لوزارة النقل، على جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، موضحاً أنه جار إنشاء عدد 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين.

إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية

المصنع الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية «إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية» والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة «مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع»، ويتم أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر.

إنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية

أيضاً يتم التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط انتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.