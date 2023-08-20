تفاصيل خطة إنشاء مجمع صناعي لتوطين صناعة النقل بمدينة برج العرب

بـ «اليوم والشهر»، حددت وزارة النقل خطة إنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين جميع صناعات السكك الحديدية المختلفة، بالتعاون مع شركة «ألستوم» الفرنسية، إذ يضم المجمع الصناعي مصنعين متخصصين: «الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية والتي تشتمل على الإشارات والمكونات واللوحات والدوائر الكهربائية للتحكم والضفائر الكهربائية».

يتخصص المصنع الثاني لشركة «ألستوم» الفرنسية، المقرر إنشاءه في برج العرب بالإسكندرية، في إنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة للمترو والترام والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار الكهربائي السريع «وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديقة للبيئة».

المرحلة الأولى لإنشاء المجمع الصناعي

في شهر يونيو ويوليو وأغسطس، انتهت وزارة النقل بالتنسيق مع شركة «ألستوم» من تخصيص الأرض لإنشاء المجمع الصناعي، وفق خطة زمنية مُحكمة تم عرضها على مجلس الوزراء.

وفق تقرير لوزارة النقل، تبدأ الوزارة في شهر نوفمبر المقبل في الإعلان عن بدء إنشاء المصنع والتعاقد النهائي على كل المكونات لتبدأ عملية الإنتاج في نهاية 2024 مباشرة.

عملية الإنتاج تبدأ بالأنظمة، نظراً للاحتياج الشديد لها في ملف النقل في مصر، كالدواخل وقطع الغيار وأنظمة الاتصالات والشاشات والسيطرة والتحكم، وهنا يكون انتهى المصنع تماماً من كل ما يتعلق بأعمال الإنشاء ثم بدأ في الإنتاج فعلياً على أرض الواقع.

المرحلة الثانية لإنشاء المجمع

التشغيل التجريبي لمصنع الأنظمة يكون في نهاية 2025، وخلال يتم الإنتاج التجريبي، لتبدأ بعده عملية إنشاء المصنع المتخصص في الوحدات المتحركة، ليتم توطين الصناعة بالكامل في مصر فعلياً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، على إنشاء المصنع، قائلاً: «فكرة إنشاء مصنع بدلاً من الاستيراد لها العديد من المزايا أولها توفير آلاف فرص العمل للشباب ثانياً تقليل الاستيراد بنسبة كبيرة، ثالثاً إتاحة الفرصة لخلق كوادر مهنية مُدربة جيداً لديها خبرة في عملية التصنيع».

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أنَّ توطين صناعة النقل في مصر من المقرر أن يعزز عملية الصناعة بشكل كبير، خاصة أنَّ مصر لديها العديد من المهندسين والفنيين الذين لديهم الخبرة والكفاءة في هذا الشأن.