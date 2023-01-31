التفاصيل الكاملة لإقامة مصنع لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر 

لم يقف تطوير خدمات السكك الحديدية على إدخال أنواع قطارات جديدة مثل التالجو للمنظومة، وإتاحتها للركاب، الأمر امتد لمفهوم أعمق وهو عملية التصنيع نفسها، وانطلاقًا من ذلك تم توقيع اتفاقية لإنشاء ورشة لصيانة وعمرة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها بورش أبوزعبل كخطوة أولى لإقامة مصنع لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر.

إنشاء ورشة لصيانة وعمرة عربات القطارات الروسية

وتُقدم «الوطن» في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لإنشاء ورشة لصيانة وعمرة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها كخطوة أولى لإقامة مصنع لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر:

- تم توقيع عقد إنشاء الورشة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانسماش هولدينج انترناشيونال ايه جي.

- العقد يهدف إلى إنشاء ورشة جديدة بورش أبوزعبل.

- شركة ترانسماش ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة بها مع توريد المعدات اللازمة للورشة الجديدة لتنفيذ أعمال الصيانة بها.

- يتم توريد قطع الغيار لمدة 12 عاما لكل عربة تبدأ من تاريخ تشغيل العربة.

- تقديم الدعم الفني لمدة 12 عاما بواسطة 20 خبيرا من شركة ترانسماش هولدينج انترناشيونال ايه جي.

- التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة بـ 18 عامًا بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة.

- تصنيع بعض قطع الغيار محليًا بنسب تبدأ من 20 % من قطع الغيار وتصل إلى 60 % بهدف توطين صناعة قطع الغيار.

- للعقد دور مهم في إجراء الصيانة اللازمة لصفقة 1350عربة سكة حديد.

- تم الانتهاء من توريد عدد 725 عربة جديدة حتى الآن 499 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و226 درجة ثالثة مكيفة.

- شركة جانز مافاج المجرية ستقوم بتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية بنفس التكنولوجيا.

- تعتبر هذه الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة.

قاعدة صناعية خاصة بعربات السكك الحديدية

- إجراء أعمال الصيانة مع الشركة سيساهم في استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب.

- الاتفاق نقطة انطلاق قوية وهامة لإقامة مصنع مشترك في أبوزعبل لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية.

- العقد يسهم في الانطلاق للتصدير إلى الدول الأخرى.

- ستكون هناك قاعدة صناعية خاصة بعربات السكك الحديدية للانطلاق لعدد من الدول.

- التوقيع هو الثالث من نوعه مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر بعد عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطارا.