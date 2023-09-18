جامعه برج العرب التكنولوجية تستقبل ممثلي «حياة كريمة» ومبادرة «ابدأ»

استقبلت جامعة برج العرب التكنولوجية، اليوم، ممثلي مؤسسة حياة كريمة، برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ويعد ذلك استكمالا لاستجابة الجامعة للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض تجربة البرنامج التدريبي Value، ووضع الخطة المستقبلية للتعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة لتدريب الطلاب وافتتاح Booth حياة كريمة بحضور محمد شعبان منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، نيابة عن الدكتورة عهود وافي، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالجامعة.

جاء ذلك إيمانًا من جميع الأطراف بضرورة تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة، في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فقد أكد جميع الأطراف أهمية التعاون والتنسيق في مجال التدريب المهني والتطبيقات الفنية في مجال الصناعات التكنولوجية.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، أنّ تلك الفعاليات الذي تنظمها الجامعة بانتظام في الفترة الحالية تهدف إلى دمج طلاب المراحل العلمية المختلفة في سوق العمل المرتبط بمجال دراستهم؛ لتوسيع رؤيتهم العملية والتطبيقية والفنية حول النمو التكنولوجي لمجالات الصناعة والطاقة والعلوم الصحية والمشاركة الاجتماعية، التي تعمل على النمو الفكري والاقتصادي لدى الطلاب.

صقل مهارات الطلاب

وأوضحت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب لتكنولوجية، أهمية إدماج الطلاب في سوق العمل واحتضان أفكار ومشروعات الطلاب الابتكارية وكذلك صقل مهارتهم المهنية والقيادية من خلال التدريبات الصيفية والمشاركة المجتمعية لطلاب الجامعة مع مؤسسة حياة كريمة لكونها تعد إحدى المؤسسات الرائدة في العمل التطوعي وتنمية المجتمع وأيضا إعداد الطلاب للمشاركة في البرامج التدريبية فيما بعد لإعداد جيل من القيادات التكنولوجية لتحقيق رؤية مصر الصناعية.