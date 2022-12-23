سيد معوض ومحمد اليماني يتنافسان على ضم أحد مواهب «كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة الثانية من برنامج «كابيتانو مصر» والتي بدأت بعدد من المباريات التي جمعت بين المتسابقين، تنافس كلٍ من محمد اليماني وسيد معوض في ضم اللاعب معاذ محمود صالح لفريقيهما، حتى ظفر الأخير به.

صالح: أذهب للتمرين وأعود للورشة مرة أخرى

من جهته، قال الاعب معاذ محمود صالح، ابن محافظة دمياط، إن والده هو من علمه النجارة بجوار لعب كرة القدم، حيث كان يلعب كرة القدم خلال التمرين، ثم يعود للعمل مرة أخرى في ورشة النجارة.

صالح: نفسي لما ربنا يكرمني وأسافر أشوف ميسي وأتصور معاه

وأضاف «صالح» خلال تقرير له أذاعه برنامج «كابيتانو مصر»، على قناة «ON E»: «الناس في الشارع بيقولولي يا ميسي لأن لعبي زيه، ومن زمان أنا بحبه، ولما ربنا يكرمني وأسافر بره، هسعى إني أشوف ميسي وأتصور معاه».

فيما قال والد اللاعب إنه ظن في بداية إطلاق ذلك البرنامج أنه مجرد اختبار فقط ولن يصل اللاعبون فيه إلى المراحل النهائية، فيما استطردت والدته: «ابني معاذ لو ىحقق بطولة كابيتانو مصر هكون أسعد واحدة في الدنيا».