«حياة كريمة» في المنيا.. مشروعات عملاقة غيرت حياة أهالي المحافظة

شهدت محافظة المنيا تنمية في قطاعات متعددة على مدار السنوات القليلة الماضية، ساهمت في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

مبادرة حياة كريمة في مراكز المنيا

واستهدفت مبادرة «حياة كريمة» تطوير 5 مراكز بالمنيا، بإجمالي 192 قرية و757 تابعا، وتضم أبو قرقاص وملوي والعدوة ومغاغة وديرمواس، بتكلفة 23 مليار جنيه، ووصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي تم تطويرها نحو 2.970 مليون مواطن، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري.

طفرة كبيرة في قطاع الصناعة بالمنيا

وشهد قطاع الصناعة والاستثمار طفرة كبيرة في المنيا، حيث تم إنشاء مركز خدمة المستثمرين لتيسير وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يحسن مناخ الاستثمار ويوفر المزيد من فرص العمل، كما تم إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة، وقد ساهم في خلق بيئة جيدة للاستثمار بقطاع الصناعة، ووفر فرص عمل جديدة، بالإضافة لإنشاء المجزر الآلي وعنابر التربية بالمنيا الجديدة، وتطوير وإعادة تشغيل مصنع العسل الأسود بمركز ملوي.

إنشاء عدد كبير من محطات الصرف الصحي

كما شهد قطاع الصرف الصحي بالمنيا الكثير من الإنجازات، حيث تم إنشاء محطات رفع صرف صحي بسمالوط وصفط الخمار وبني أحمد الغربية والقيس وحرز ومساكن الهدار بمغاغة ومعصرة ملوي وكفر مهدي والشيخ زياد وكوم مطاي وسنجرج وأولاد الشيخ علي وتوسعات العدوة وطهنشا وتانوف وعمارات الإسكان القومي بأبوقرقاص، وكذلك قرية بان العلم الرئيسية والفرعية، وصرف أبوجرج.

مزرعة نموذجية بتكلفة 37 مليون جنيه

وفيما يخص قطاع الزراعة، تم إنشاء المزرعة النموذجية بغرب المنيا، وهو مشروع بحثي إرشادي إنتاجي بتكلفة 37 مليون جنيه، وهي مزرعة نباتية نموذجية مساحتها 20 ألف فدان تحتوي على مزرعة للإنتاج الحيواني، وعلى مناطق زراعية وحقول تجارب وزراعات تنوع بيولوجي، وأيضا مشروع استصلاح 181 ألف فدان لشركة القناة لإنتاج السكر.

تطوير مناطق سياحية في المنيا

كما شهدت المنيا طفرة كبيرة في قطاع السياحة، حيث تم تطوير مناطق سياحية مهمة، شملت تل العمارنة، الأشمونين، تونا الجبل، دير السيدة العذراء بجبل الطير، بالإضافة لإحلال وتجديد متحف ملوي، ومركز زوار تل العمارنة، واستكمال إنشاء المتحف الآتوني بكورنيش شرق النيل بمدينة المنيا.