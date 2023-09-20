المدارس تكشف قائمة الممنوعات قبل العام الدراسي.. أبرزها «البناطيل المقطعة»

وجّهت المدارس الثانوية، تعليمات مهمة للطلاب استعدادا للعام الدراسي 2023-2024، والمقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي والمعتمد من الدكتور رضا حجازي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ممنوع البناطيل المقطعة ومساحيق الوجيه

وأكدت المدارس الثانوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أهمية الالتزام بالزي المدرسي المحدد وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، ومنع ارتداء «البناطيل المقطعة والبنتاكور والجينز والليكرا» أو مخالفة ألوان الزي المدرسي.

- الحضور للمدرسة مبكرا وعدم التأخر عن طابور الصباح.

- عدم إحضار الهاتف المحمول نهائيا وتحت أي ظرف من الظروف ولن تقبل المدرسة أي أعذار.

- الالتزام بارتداء الزي المدرسي وعدم مخالفته ومواصفاته.

- الابتعاد نهائيا عن ارتداء البنطلون الممزق.

- التزام الطلاب البنين بقص الشعر وتهذيبه والابتعاد عن قصة القزع نهائيا.

- عدم وضع المساحيق علي الوجه أو أي كريمات للبنات.

- عدم ارتداء الاكسسوارات أو المشغولات الذهبية للبنات.

- عدم ارتداء الخواتم والحظاظات او الأنسيلات للبنين.

- محافظة الطلاب على أثاث المدرسة والأجهزة والسبورات ولن تسمح إدارة المدرسة لأي طالب دخول المدرسة متأخرا عن طابور الصباح أو مخالفات للزي المدرسي أو مخالفة التعليمات.