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قناة الناس تذيع تسجيلا نادرا للشيخ الشعراوي عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي

كتب:

مريم جاد
07:59 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
تسجيل صوتي نادر للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعرواي

تسجيل صوتي نادر للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعرواي

أذاعت قناة الناس، تسجيل صوتي نادر للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، للرد على المشككين في الاحتفال بهذه الذكرى المباركة. 

تسجيل صوتي نادر للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في التسجيل النادر: «ما أفرحنا بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحق لنا أن نفرح به، لأنه اليوم الذي يُنسب إليه خير الإسلام كله، بعثًا لرسوله الرحمة الخاتم.. مولد النبي محمد بمثابة إيذان بالدعوة الإسلامية وهجرة إلى الأنصار، كل ذلك حسنة من حسنات يوم الميلاد، وليست هذه هي كل الحسنات».

وتابع: «إنما الحسنات في كل فعل خير، يقوم به ويفعله الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن هو الذي يفرح بهذا اليوم، قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى من فرح المؤمنين به.. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فرح للمؤمنين، ولكن انقسم الإنسان عنده، فمن كفر بالله كره هذا اليوم، وكره كل آثاره، ولذلك فإن حب الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف اقتصر على من آمن بالله ورسوله».

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