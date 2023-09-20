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أحمد عمر هاشم: سيدنا النبي الحصن الذي أكرمنا الله به 

كتب:

مريم جاد
07:14 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قصيدة رائعة للشاعر الكبير أحمد شوقي، حبا فى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، احتفالا ذكرى المولد النبوي الشريف.

قصيدة حبا في النبي

قال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر فضائية «الناس»: «أَبا الزَهراءِ قَد جاوَزتُ قَدري بِمَدحِكَ بَيدَ أَنَّ لِيَ انتِسابا، فَما عَرَفَ البَلاغَةَ ذو بَيانٍ، إِذا لَم يَتَّخِذكَ لَهُ كِتابا، مَدَحتُ المالِكينَ فَزِدتُ قَدرًافَحينَ مَدَحتُكَ اقتَدتُ السَحابا، وَما لِلمُسلِمينَ سِواكَ، حِصنٌ إِذا ما الضَرُّ مَسَّهُمُ وَنابا».

وتابع: «دعوت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب وما للمسلمين سواك حصن إذا ما ضر مسهم ونابا ما للمسلمين سواك يا سيدي يا رسول الله حصن يلجأون إليه، إذا مسهم الضر، إذا نابهم الضر ما لهم من حصن إلا الحصن الذي أكرمنا الله به وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم».

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