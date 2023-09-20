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أستاذة صحة نفسية توجه نصائح للابتعاد عن الشعور بالندم

كتب:

مريم جاد
06:16 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رشا الجندى- أستاذ الصحة النفسية

رشا الجندى- أستاذ الصحة النفسية

قالت الدكتورة رشا الجندي، أستاذة الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إنه عندما يضع الإنسان هدف لكنه يفشل في تحقيقه، يدفعه ذلك إلى الشعور بالندم، ويعتبر ذلك الندم نتيجة زيادة التوقع والتأمل.

نصائح لعدم التعرض لخيبة أمل

وأضافت أستاذة الصحة النفسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، اليوم: أنه يجب على الإنسان أن يدري سبب قيامه بأى عمل، حتى لا يتوقع المزيد، ويصاب بخيبة أمل تجعله يرفض الجانب الجيد بالأشياء، وأيضًا عدم التعميم فوجود شخص أصابك بخيبة الأمل، لا يعني أن كل الأشخاص يقومون بذلك، فلا يجب مساواة الجيد بالسيئ.

الابتعاد عن الأفكار السلبية 

تابعت «مجدى»: يفضل أن يفعل الشخص ما يجب ويظنه جيد، دون انتظار مقابل، حتى لا تصيبه خيبة أمل كبيرة، يجب أيضًا أن يبتعد الإنسان عن الأفكار السلبية المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى حول رد الفعل، كما هو للشخص الأكثر، بل يجب على الإنسان أن يفعل ما اعتاد عليه وما نشأ عليه.

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بقلم مريم جاد