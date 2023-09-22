جامعة بنها الأهلية تعلن شروط تأجير الكافيتريات.. اعرف الرابط

أعلنت جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بالحي الترفيهي، حاجتها لتأجير كافيتريات الجامعة بطريقة التعاقد المباشر، إذ جرى فتح باب التقديم من خلال موقعها الإلكتروني أمس الخميس.

رابط التقديم لتأجير كافتيريات جامعة بنها الأهلية

أوضحت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيان لها أنه على من يرغب التقدم لتأجير الكافتيريات استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني لجامعة بنها الأهلية من هنا.

موعد غلق باب تأجير كافتيريات جامعة بنها الأهلية

وأوضح البيان أن التسجيل على الرابط السابق بداية من الخميس 21 سبتمبر الجاري وحتى يوم الأحد 24 سبتمبر، والشروط كالتالي:

- سابقة أعمال في الجامعات أو في أماكن التجمعات لمدة 5 سنوات على الأقل.

- أن يكون لديه ترخيص ساري حتى نهاية العام على الأقل.

- أن يكون مسجلا على بوابة التعاقدات العامة.

- السجل التجاري والضريبي- البطاقة الضريبية- شهادة التسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية.

أشار البيان أن معاينة المكان تكون يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر الجاري من الساعة الـ10 صباحًا، وتسليم المستندات والمظروفين الفني والمالي يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الجاري.