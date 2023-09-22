البرهان يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية

أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده تواجه حربًا مدمرة شنتها قوات الدعم السريع وتحالفت معها جهات إقليمية ودولية، متهمًا الأخيرة بممارسة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في معظم مناطق السودان.

دعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار الدعم السريع جماعة إرهابية

ودعا البرهان خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي نقلتها «القاهرة الإخبارية» المجتمع الدولي لاعتبار قوات الدعم السريع ومن يتحالف معها مجموعات إرهابية.

وأوضح البرهان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قوات الدعم السريع استعانت بمجموعات وصفها بأنها خارجة عن القانون من عدة دول في الإقليم والعالم، محذرًا من أنها ستكون شرارة لانتقال الحرب لدول أخرى حول السودان.

الدعم السريع رفضت كل الحلول السلمية

واعتبر البرهان أن التدخلات الإقليمية والدولية لمساندة قوات الدعم السريع أصبحت واضحة، وهي أول شرارة ستحرق الإقليم والمنطقة مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع رفضت كل الحلول السلمية وأصرت على تدمير الدولة وإبادة شعبها.

وأشار البرهان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحقيق تقدم في مفاوضات جدة، مؤكدًا تعنت قوات الدعم السريع ورفضها الخروج من الأحياء السكنية في السودان.