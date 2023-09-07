عبد الفتاح البرهان يصل إلى قطر في زيارة رسمية

وصل الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إلى الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

البرهان يبحث مع أمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أنّ البرهان سيبحث مع أمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.

وأضاف البيان، أنّ وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد مفضل، يرافقان البرهان في زيارته.

وزار البرهان مصر، الأسبوع الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال في السودان بين الجيش السوداني والدعم السريع في 15 أبريل الماضي.