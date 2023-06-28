زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب اليونان.. ولا أضرار مادية

ضرب زلزال بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، اليونان بعمق 10 كيلومترات، وفقًا لما نشره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ظهر اليوم، دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار مادية جراء زلزال اليونان.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال اليونان على مسافة 122 كيلومترًا شمال غرب مدينة باتراس الواقعة غرب البلاد، و11 كيلومترًا جنوب غرب آرتا.

زلزال يضرب اليابان

يشار إلى أنّ إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، أعلنت رصد زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من السواحل الجنوبية لجزيرة هوكايدو في شمال البلاد، على عمق 480 كيلومترا تحت قاع المحيط.

ولم تصدر السلطات اليابانية، أي إنذار بشأن احتمال موجات المد العاتية «تسونامي» في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.