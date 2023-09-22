استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في القدس المحتلة

استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية طعن في محطة القطار الخفيف بالقدس المحتلة، وقالت وسائل إعلام إسرائيية، إنه يبلغ من العمر 19 عاما من سكان القدس الشرقية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن اثنين من حراس السكك الحديدية الخفيفة أطلقا النار على الشاب الفلسطيني بعد أن نفذ عملية طعن، فيما صادرت قوات الاحتلال السكين،، على حد زعمها.

وكان فلسطينيا، أصيب بشظايا رصاص و15 آخرين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، مساء أمس الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حي رفيديا غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت إحدى البنايات وسط إطلاق نار كثيف.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي لمدينة نابلس، فيما القوات مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، وفقا لما أعلنه مدير مركز الإسعاف والطوارئ في «الهلال الأحمر» بالمدينة، أحمد جبريل.