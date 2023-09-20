استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء اقتحام مخيم جنين

أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) من قرية مركة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين، إلى أربعة شهداء.

شهداء الاعتداء على مخيم جنين

وأعلنت وزارة الصحة الليلة الماضية استشهاد كلا من محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروح مختلفة بينهم حالات حرجة، جراء العدوان على مخيم جنين.

اقتحام مخيم جنين

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين، فيما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما استهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيرة برجا للكهرباء وسط المخيم، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.