إلهام شاهين من مهرجان سينما الشباب في الغردقة: «فكر جديد وفن جميل»

أعربت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»؛ عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الأولى لمهرجان سينما الشباب بمدينة الغردقة.

ونشرت «شاهين» مجموعة صور من المهرجان وعلقت عليها قائلة: «سعيدة بمشاركتي في الدورة الأولى لمهرجان سينما الشباب في مدينة الغردقة. الشباب هم أمل المستقبل، فهم يجلبون الفكر الجديد والفن الجميل. تمنياتي بالتوفيق لجميع المشاركين، ومبروك للمكرمين، نجم الشباب هاني سلامة، ونجمة سوريا سلاف فواخرجي، والمنتج الرائع جابي خوري. هذا التكريم جائز ومستحق».

وأضافت: «شكرًا لوجود الفنانين الكبار الذين يدعمون السينما الشباب، منهم النجوم حسين فهمي ومحمود حميده وصفية العمري وأحمد وفيق وأمير شاهين وصبري فواز. مبروك على الغردقة، التي تعتبر واحدة من أجمل مدن البحر الأحمر. يا مصر، يا أرض الفن والفكر والثقافة والجمال، جميلة حقًا».

إلهام شاهين تروج لحكاية ألفريدو

وروجت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحكاية ألفريدو المقرر عرضة الأحد المقبل قائلة: «سوسو قريباً في مسلسل الفريدوابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبرعلي قناة on وon drama».