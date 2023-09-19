إلهام شاهين وصلاح عبد الله يصلان عزاء أشرف مصيلحي بمسجد المشير

وصل كل من إلهام شاهين، وصلاح عبد الله، وإياد نصار، وشريف منير، ورشا مهدي، وإيمي سالم، ومحمد أحمد ماهر، والإذاعي أسامة منير، وعمرو وهبة، والكاتب هاني سرحان، ومحمد الطوبجي، وسامي مغاوري، ومحمد كريم، منذ قليل، إلى عزاء الفنان أشرف مصيلحي في مسجد المشير طنطاوي.

الحزن يخيم على الوسط الفني بعد وفاة أشرف مصيلحي

وخيم الحزن على الوسط الفني، خلال اليومين الماضيين، وتحولت صفحات الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، فور وفاة الفنان أشرف مصيلحي، مساء الأحد، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وحرص عدد من الفنانين، على تقديم واجب التعازي إلكترونيًا، والدعاء للفنان أشرف مصيلحي، منهم الفنانة هند صبري، والتي كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «أشهد أنه كان من أكثر الزملاء احترامًا وطيبة وتهذيبًا.. الله يرحمه ويدخله فسيح جناته ويصبر زوجته الصديقة منال الصيفي وأولادهم وأسرته نسألكم الفاتحة والدعاء».

فيما كتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «مع السلامة ياحبيبي وربنا يجعل معاناتك الطويلة في ميزان حسناتك الكتيرة بإذنه تعالى ويرزقك نعيمه الخالد ويصبر قلوب أهلك وحبايبك، وقلبي معاكي يا منال يا للي كنتي نعم الزوجة في مشوار معاناة الغالي.. أرجوكم الفاتحة والدعاء».