هزة أرضية تضرب فرنسا الآن.. على عمق 5 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، فرنسا، بعمق 5 كيلومترات، وفقًا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الجمعة.

وأشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت فرنسا على مسافة 42 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة جرونوبل الواقعة جنوب شرق البلاد.

هزة أرضية تضرب شمال سوريا

وقبل قليل، ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، منطقة الحدود السورية التركية، على عمق 9 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود السورية التركية على مسافة 79 كيلومترًا غرب مدينة حلب في شمال سوريا.

وأظهر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود السورية التركية، كذلك على مسافة 16 كيلومترا شمال شرق أنطاكيا بولاية هطاي أقصى جنوب تركيا.