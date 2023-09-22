حدث ليلا.. زلازل تضرب أربع مناطق حول العالم بينها دولة عربية

هزات أرضية تضرب عدة دول فجر اليوم الجمعة، إذ أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن هناك هزة بقوة درجتين على مقياس ريختر، ضربت جنوب اليونان على مسافة 54 كيلومترًا.

وأوضح المركز أن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان على مسافة 95 كيلومترًا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة بيرايوس الواقعة جنوبي العاصمة أثينا.

هزة أرضية تضرب جنوب اليونان

وأشار إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان، على مسافة 9 كيلومترات غرب آرجوس في جنوب البلاد.

هزة تضرب الحدود السورية

وأفاد المركز بأن هناك هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، ضربت منطقة الحدود السورية التركية، على عمق 9 كيلومترات، ووقوع بؤرتها على مسافة 79 كيلومترًا غرب مدينة حلب في شمال سوريا، وعلى مسافة 16 كيلومترا شمال شرق أنطاكيا بولاية هطاي أقصى جنوب تركيا.

هزة أرضية تضرب فرنسا

وأفاد المركز أيضًا أن هناك هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت فرنسا، بعمق 5 كيلومترات، مشيرا إلى أن وقوع بؤرتها على مسافة 42 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة جرونوبل الواقعة جنوب شرق البلاد.

زلزال قوي يضرب جنوب المحيط الهادئ

وأشار المركز إلى أن هناك زلزال قوي بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب جمهورية فانواتو وهي دولة جزيرة في ميلانيزيا، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، على عمق 188 كيلومترا.

وأوضح أن بؤرة زلزل فانواتو وقعت على مسافة 432 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من العاصمة بورت فيلا، وعلى مسافة 42 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من قرية سولا.