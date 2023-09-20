هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب تونس

تعرضت تونس، مساء اليوم الأربعاء، لهزة أرضية، قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين، دون وقوع إصابات أو أي خسائر مادية أو بشرية.

وسجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، هزة أرضية بقوة 3.8 درجة من مقياس ريختر، قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين.

هزات أرضية

قال المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، إن الهزة الأرضية شعر بها مواطنون ناحية مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين، وجرى تحديد مركز الرجة بـ35.84 درجة خط عرض و10.7 درجة خط طول، وذلك قبالة ساحل المدينتين.

مدن وقع فيها الزلزال

أشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن الهزة الأرضية لم تكن بالقوة التي ينتج عنها أي دمار في البنية التحتية أو المنشآت، ولم يسفر عنها أي ضحايا أو إصابات، فقط شعر بها السكان في المدينتين الساحليتين سوسة والمنستير.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي في تونس، الحديث حول هزة أرضية جديدة ضربت سواحل مدينتي سوسة والمنستير.